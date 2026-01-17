Появились кадры с места столкновения самосвала с переходом в Москве

Сотрудники МЧС вызволили водителя из столкнувшегося с надземным переходом самосвала на юге Москвы. Последствия ДТП показал 360.ru.

Авария произошла на проспекте Андропова в Даниловском муниципальном округе, между станцией метро «Технопарк» и парком «Остров мечты». По словам очевидцев, водитель выехал на дорогу, не опустив кузов после разгрузки, поэтому не смог проехать под наземным переходом.

На кадрах с места ДТП видно, что КамАЗ от удара поднялся на заднюю часть шасси и встал практически вертикально. Кабина ударилась о переход и смялась. Сотрудники ДПС временно перекрыли дорогу, спасатели вызволили зажатого водителя.