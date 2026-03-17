Самосвал переехал УАЗ с пятью людьми в Белгородской области

Самосвал на территории комбината в Белгородской области раздавил автомобиль УАЗ, в котором находилась бригада из пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба Лебединского ГОКа.

Большегрузный самосвал перевозил горную массу и во время движения по карьеру переехал машину.

«В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли», — отметили в лебединском ГОКе.

На место ЧП прибыли экстренные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются. Предприятие выразило соболезнования родным и близким погибших.

В областной прокуратуре подтвердили факт смертельного происшествия и заявили, что начали проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

