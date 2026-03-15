Сдавшая назад на парковке Петербурга машина задавила пятилетнего мальчика

Водитель автомобиля Omoda при движении задним ходом во дворе дома в центре Санкт-Петербурга задавил пятилетнего мальчика. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, от полученных травм ребенок скончался в больнице.

По данным ведомства, авария произошла в минувшую субботу, 14 марта, на Славянской улице в Невском районе.

В пресс-службе добавили, что водитель не справился с управлением автомобилем, который самопроизвольно покатился назад, сбив ребенка.

Правоохранители завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил водителю подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В минувшую субботу, 14 марта, на пермской трассе Красновишерск — Антипина столкнулись автобус и легковушка. Как сообщила пресс-служба краевого СК, в аварии пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

По предварительным данным, причиной ДТП стал занос, с которым водители не справились. Криминалисты завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.