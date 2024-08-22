Самолет запросил аварийную посадку в Шереметьеве

В Шереметьеве к аварийной посадке готовится пассажирский самолет. Как сообщил источник 360.ru, было задымление в салоне возле одного из кресел.
Лайнер летел из Хабаровска в Москву. Информация о пострадавших не поступала.
«На данный момент задымления нет. Кресло обесточено», — уточнил источник.
До этого самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 4 августа. Приземление прошло благополучно, помощь экстренных служб не потребовалась.
Ягодная ферма в Коломне освоит почти 20 гектаров земли за 3 года
«Некоторые не хотят стрелять». Командир батальона — о неэффективности новобранцев ВСУ
Поселок Межевое перешел под контроль российских войск
Финальный этап рекультивации бывшего мусорного полигона начался в Шатуре
«Не верю». Подруга убитой на Маврикии россиянки выразила надежду на ошибку полиции
Молодой ирландский наемник пропал без вести на Украине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте