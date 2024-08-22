Самолет запросил аварийную посадку в Шереметьеве

Источник 360.ru: рейс из Хабаровска готовится к аварийной посадке в Шереметьеве

В Шереметьеве к аварийной посадке готовится пассажирский самолет. Как сообщил источник 360.ru, было задымление в салоне возле одного из кресел.

Лайнер летел из Хабаровска в Москву. Информация о пострадавших не поступала.

«На данный момент задымления нет. Кресло обесточено», — уточнил источник.

До этого самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 4 августа. Приземление прошло благополучно, помощь экстренных служб не потребовалась.