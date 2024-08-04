Источник сообщил об аварийной посадке самолета в Шереметьеве
Источник 360.ru: самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 4 августа. Об этом сообщил источник 360.ru.
Официально данные об этом пока подтверждены не были, 360.ru обратился за информацией в аэропорт, но на момент написания новости получить комментарий оперативно не удалось.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
UPD: в 17:41 подтвердились данные, что посадка прошла благополучно, помощь экстренных служб не требуется, уточнил источник 360.ru.