Самолет Zafer Air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска самолет типа Gulfstream турецкой авиакомпании Zafer Air во время подготовки к вылету задел крылом микроавтобус. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно планировало выполнить рейс в Шанхай. После ЧП его пришлось отменить. Пассажиры самолета и люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасности полетов.

Ранее Ан-24 авиакомпании Utair не смог взлететь из аэропорта Тюмени. Самолет выкатился за пределы ВПП из-за неисправности тормозов. В этот момент на его борту находились 40 пассажиров и шесть членов экипажа, среди них пострадавших нет.