Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Камчатке

На Камчатке проводится доследственная проверка по факту происшествия с воздушным судном. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

«По предварительным данным, сегодня воздушное судно Ан-2, следовавшее рейсом аэропорт Мильково — посадочная площадка Озерновская, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Началась доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Следователи и криминалисты проводят комплекс проверок и следственных действий, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Ранее самолет рухнул и загорелся на территории частного дома в поселке Дербышки в Татарстане. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших не поступала.