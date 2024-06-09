Boeing 737 сбил несколько фонарей при посадке на Ямайке

Boeing выкатился за пределы ВПП на Ямайке и сбил несколько фонарей

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines при заходе на посадку на Ямайке сшиб несколько фонарей Об этом сообщил авиационный Telegram-канал Aviaincident.

У пилотов лайнера Boeing 737-800 возникли проблемы во время посадки в аэропорту Кингстона. Они допустили отклонение от осевой линии и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Также он сбил несколько фонарей и вернулся на ВПП.

По данным издания Jamaica Observer, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал. Самолет получил сильные повреждения двигателя и посадочных фонарей.

Аналогичный случай произошел в Красноярском крае. Прилетевший из Норильска самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП после приземления в аэропорту Диксон. В этот момент на борту находились 23 человека.