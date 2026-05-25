Самолет ВВС США подал сигнал бедствия в небе над Европой

Вылетевший из Румынии американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III подал аварийный сигнал в небе над Европой. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Борт, вылетевший из Румынии, в момент нахождения в воздушном пространстве Чехии, подал сигнал бедствия», — сказал собеседник агентства.

При этом не уточнил, почему пилот подал аварийный сигнал. Сейчас борт летит в сторону Германии, не снижая высоту — около 10,3 километра. Он также отметил, что, вероятно, самолет пойдет на посадку на базе Рамштайн.

По данным сервиса Flightradar24, Boeing C-17A Globemaster III передал аварийный код Squawk 7700. Это универсальный транспондерный код, означающий, что на борту возникла общая чрезвычайная ситуация. При этом необязательно, что она может грозить катастрофой.

