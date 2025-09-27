Самолет врезался в опору видеонаблюдения аэродрома в Новгородской области

Легкомоторный самолет врезался в опору видеонаблюдения аэродрома Кречевицы в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Когда у самолета завели двигатель, неожиданно отказали тормоза. Воздушное судно покатилось и ударилось об опору. Пилот не пострадал. Ущерб устанавливается. На месте происшествия работают следователи.

Ранее легкомоторный самолет, вылетевший с аэродрома Мячково, совершил аварийную посадку в Лыткарине, предположительно, из-за отказа двигателя. При ударе часть деталей разлетелась по сторонам. На борту были двое пилотов, они остались живы.