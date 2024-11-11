Самолет вернулся в Хабаровск из-за отказа оборудования

Самолет Ан-74 с восемью пассажирами вылетел из Хабаровска в Советскую Гавань, но вернулся из-за отказа оборудования. Посадка прошла успешно, сообщил источник «Известий» .

Экипаж заметил неполадки системы авиагоризонта сразу после вылета из Хабаровска. До Советской Гавани самолет не долетел и вернулся. Посадка в аэропорту Новый прошла в штатном режиме. Пять членов экипажа и восемь пассажиров не пострадали.

Пресс-служба аэропорта Хабаровск подтвердила факт происшествия, но с самолетом другой модели — Ан-24 рейсом НИ467 по маршруту Хабаровск — Советская Гавань. Утром 11 ноября по местному времени он снова вылетел в пункт назначения.

Приземление вертолета Ми-2 в Кировской области окончилось трагически. Погибли четыре человека. Проблемы появились через несколько минут после вылета из поселка городского типа Даровского, и экипажу пришлось посадить воздушное судно в лесу.