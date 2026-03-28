Самолет Utair вернулся в Екатеринбург сразу после вылета из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Екатеринбурга в Самару, вернулся в аэропорт Кольцово из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Экипаж принял решение о возврате сразу после взлета. Посадка прошла штатно в 12:18. Сейчас специалисты проверяют готовность судна к эксплуатации и безопасность полета.

Прокуратура организовала надзорные мероприятия. Пассажирам должны предоставить все положенные услуги в связи с задержкой рейса.

Ранее самолет, летевший из Хургады в Петербург, вынужденно приземлился в Хельсинки из-за беспилотной опасности в Ленинградской области.