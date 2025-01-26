Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь из Екатеринбурга в Дубай, вернулся в аэропорт Кольцово. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

«Встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики скорой», — уточнили в воздушной гавани.

Информация о состоянии пассажира не поступала.

Изначально вылет самолета был запланирован на 08:00 по местному времени. В итоге рейс отправился в 10:34, указано в онлайн-табло аэропорта.

Ранее самолет Стамбул — Москва экстренно сел в Астрахани из-за поломки. Всех пассажиров рейса эвакуировали в здание аэропорта. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что воздушное судно посадили в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.