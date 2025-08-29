Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи спустя минуту после вылета

Летевший из Сочи в Домодедово самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Предварительная причина — отказ двигателя при взлете», — уточнил автор канала.

Самолет поднялся в воздух в 22:10 по московскому времени. Изначально вылет рейса U6-378 планировали на 20:50, но дважды переносили. Сначала отложили на час, потом еще на два часа. Когда самолет наконец вылетел, то спустя минуту «случился хлопок в левом двигателе».

Следующий вылет запланировали на 05:00. Пассажиров разместили в отеле. В авиакомпании и аэропорту пока не прокомментировали произошедшее.

