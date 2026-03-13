Самолет турецких авиалиний экстренно сел в Самарканде

Рейс Turkish Airlines из Хошимина в Стамбул экстренно сел в Самарканде

Самолет Boeing-787 авиакомпании Turkish Airlines рейсом Хошимин — Стамбул экстренно приземлился в Самарканде из-за подозрения на инфаркт у пассажира, француза 1959 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Следовавший по маршруту Хошимин — Стамбул рейс TK163 авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самарканда», — указали в заявлении.

Самолет приземлился в штатном режиме в 03:40 по местному времени. Пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь.

«По предварительной информации, подозрение на инфаркт. Пассажира и двух сопровождающих для дальнейшего обследования передали медицинским службам», — добавили в пресс-службе.

Спустя полтора часа лайнер отправился в пункт назначения.

Ранее рейс Тюмень — Нячанг экстренно приземлился в Мьянме после поданного сигнала бедствия.