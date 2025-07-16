Самолет Ту-154 экстренно сел в Улан-Удэ

Ранее самолет Ан-2, летевший в село Оленек из якутского поселка Жиганск, экстренно приземлился в лесу в 300 километрах от Жиганска. В результате никто не пострадал, на борту были три человека. На место ЧП выехали сотрудники спасательных служб.
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