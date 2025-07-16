Самолет Ту-154 экстренно сел в Улан-Удэ

Самолет Ту-154 экстренно приземлился в аэропорту Байкал в Улан-Удэ — посадка прошла успешно. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня в 16:16 (местное время) в аэропорту Байкал города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск — Новосибирск», — заявили в ведомстве.

Ситуацию проконтролировала Бурятская транспортная прокуратура.

Ранее самолет Ан-2, летевший в село Оленек из якутского поселка Жиганск, экстренно приземлился в лесу в 300 километрах от Жиганска. В результате никто не пострадал, на борту были три человека. На место ЧП выехали сотрудники спасательных служб.