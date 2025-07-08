Одномоторный самолет вынужденно сел в лесу под Якутском

Самолет Ан-2, летевший из якутского поселка Жиганск в село Оленек, экстренно приземлился в лесном массиве. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК.

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку примерно в 18:00 по местному времени в 300 километрах от поселка Жиганск. Обошлось без пострадавших. Всего на борту находились три человека.

«Размер ущерба устанавливается. На место происшествия вылетели спасательные службы», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее учебный самолет разбился в СНТ «Дубки» в Татарстане. Воздушное судно рухнуло на дачный участок и загорелось. Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова подтвердила, что ЧП произошло во время испытаний, в результате никто не пострадал. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.