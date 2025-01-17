Подозрительные вмятины нашли на самолете перевозчика «Россия» после полета

Воздушное судно компании «Россия» получило повреждения неизвестного происхождения после перелета из Сочи в Красноярск 14 января. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident .

При послеполетном осмотре самолета на передней кромке правого горизонтального стабилизатора в хвостовой части лайнера нашли две вмятины. Их размеры превышают эксплуатационный допуск.

Характер возникновения повреждений предстоит установить специалистам. Известно, что на воздушном судне не было следов столкновения с птицами или нештатного воздействия оборудования для наземного обслуживания. Лайнер временно отстранили от полетов и отправили в ремонт.

Ранее самолет компании Utair совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд. На борту сработала индикация стабилизатора, и командир принял решение о посадке. Пассажиры и экипаж не пострадали.