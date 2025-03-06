Самолет столкнулся с телескопическим трапом во Внукове и повредил двигатель

Самолет «Узбекских авиалиний», собиравшийся вылететь в Ташкент, накануне вечером столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Внуково и повредил левый двигатель. Об этом сообщил 360.ru источник.
Виновны в происшествии, по его словам, службы воздушной гавани. Сейчас самолет по-прежнему в Москве, специалисты оценивают его техническое состояние.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку, после которой даст оценку действиям сотрудников аэропорта.
В феврале похожий случай произошел в Шереметьеве. Самоходный трап врезался в хвостовую часть самолета Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно в этот момент находилось на стоянке и без пассажиров, поэтому никто не пострадал и на расписание аэропорта происшествие не повлияло.
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