Самолет столкнулся с телескопическим трапом во Внукове и повредил двигатель

Самолет «Узбекских авиалиний», собиравшийся вылететь в Ташкент, накануне вечером столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Внуково и повредил левый двигатель. Об этом сообщил 360.ru источник.

Виновны в происшествии, по его словам, службы воздушной гавани. Сейчас самолет по-прежнему в Москве, специалисты оценивают его техническое состояние.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку, после которой даст оценку действиям сотрудников аэропорта.

В феврале похожий случай произошел в Шереметьеве. Самоходный трап врезался в хвостовую часть самолета Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно в этот момент находилось на стоянке и без пассажиров, поэтому никто не пострадал и на расписание аэропорта происшествие не повлияло.