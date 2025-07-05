Самолет совершил жесткую посадку в Омской области

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку вне взлетно-посадочной полосы в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
ЧП произошло при выполнении частного полета в Азовском районе около посадочной площадки «Поповка».
По данным ведомства, самолет получил повреждения. На его борту находился только пилот, он жив. Информации о его состоянии не поступало.
Сотрудники прокуратуры начали проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее в Томской области гидросамолет столкнулся с птицей и совершил жесткую посадку. Гидроплан двигался по маршруту озеро Варгата — Мочище. Пассажиров на борту воздушного судна не было.
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