Самолет совершил жесткую посадку в Омской области

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Омском

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку вне взлетно-посадочной полосы в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло при выполнении частного полета в Азовском районе около посадочной площадки «Поповка».

По данным ведомства, самолет получил повреждения. На его борту находился только пилот, он жив. Информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники прокуратуры начали проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Томской области гидросамолет столкнулся с птицей и совершил жесткую посадку. Гидроплан двигался по маршруту озеро Варгата — Мочище. Пассажиров на борту воздушного судна не было.