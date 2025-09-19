Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет, следовавший по маршруту Ижевск — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.
Причины происшествия неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. Подробности выясняются.
Ранее самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Киров, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной экстренной посадки лайнера стало «снижение параметров давления в гидросистеме».
