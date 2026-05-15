Самолет совершил аварийную посадку в Тюменской области

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в пятницу, воздушное судно Rall авиакомпании «Капитал Джет» выполняло лесопатрулирование. В районе 15:03 самолет аварийно приземлился между населенными пунктами Черное и Вагай Вагайского района, в 75 километрах от Тобольска.

На борту воздушного судна находились летчик-наблюдатель и пилот, они не пострадали. Для их эвакуации на место отправился аварийно-спасательный вертолет Ми-8.

Тюменская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки.

