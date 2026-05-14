Четыре человека погибли при крушении медицинского самолета в Нью-Мексико в США

Медицинский самолет разбился в штате Нью-Мексико в США. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли, сообщило агентство Associated Press .

«В четверг утром небольшой медицинский самолет потерпел крушение недалеко от города Руидосо, штат Нью-Мексико, в результате чего погибли все четыре человека, находившиеся на борту», — отметили в публикации.

Власти округа Линкольн, где произошло крушение, сообщили, что пока причина авиакатастрофы неизвестна. На месте падения самолета разгорелся пожар, его площадь составила около двух гектаров.

