Самолет с российскими туристами сел в шторм посреди океана на Мальдивах

Shot: самолет с россиянами на Мальдивах попал в шторм и аварийно сел в океан

Легкомоторный самолет с российскими туристами попал в шторм и вынужден был садиться посреди океана на Мальдивских островах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Перед вылетом с одного острова на другой пассажиры заметили, что погода начала портиться. Вылетели они с задержкой и через непродолжительное время стали падать.

Экипаж посадил самолет на воду и спустя более часа снова попытался взлететь, но борт начало заваливать и сносить. Пилоты снова аварийно приземлились недалеко от побережья, и самолет дотащили на берег с помощью буксиров.

Никто из пассажиров не получил травм, однако после возвращения домой им может понадобиться психологическая помощь.

В апреле россиянка пострадала на Мальдивах, решив попробовать снорклинг с акулами — одна из рыб прокусила ей руку. Зашивали рану в местной больнице без анестезии, а страховая компания отказалась покрывать расходы.