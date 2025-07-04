Самолет с российскими туристами сел в шторм посреди океана на Мальдивах
Shot: самолет с россиянами на Мальдивах попал в шторм и аварийно сел в океан
Легкомоторный самолет с российскими туристами попал в шторм и вынужден был садиться посреди океана на Мальдивских островах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Перед вылетом с одного острова на другой пассажиры заметили, что погода начала портиться. Вылетели они с задержкой и через непродолжительное время стали падать.
Экипаж посадил самолет на воду и спустя более часа снова попытался взлететь, но борт начало заваливать и сносить. Пилоты снова аварийно приземлились недалеко от побережья, и самолет дотащили на берег с помощью буксиров.
Никто из пассажиров не получил травм, однако после возвращения домой им может понадобиться психологическая помощь.
В апреле россиянка пострадала на Мальдивах, решив попробовать снорклинг с акулами — одна из рыб прокусила ей руку. Зашивали рану в местной больнице без анестезии, а страховая компания отказалась покрывать расходы.