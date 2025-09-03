Самолет с президентом Литвы сел в Вильнюсе только со второго раза из-за БПЛА
Борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой с задержкой приземлился в Вильнюсе из-за появления дрона. Об этом в соцсети Facebook* сообщила авиакомпания Lithuanian Planespotters.
«Науседа не смог сразу приземлиться в Вильнюсском аэропорту», — подчеркнула пресс-служба перевозчика.
Она добавила, что в Службы управления воздушным движением поступила информация о возможной активности БПЛА, что привело к задержке.
Из-за возможной опасности посадку самолетов приостановили по обе стороны взлетно-посадочной полосы. В итоге борт с Науседой отложил приземление и пробыл в воздухе еще полчаса.
Ранее задержки в расписании поездов возникли из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Рухнувший беспилотник повредил контактную сеть станции Кутейниково в Чертковском районе. Специалисты устранили неполадки, отставание от графика поездов составило четыре часа 15 минут.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.