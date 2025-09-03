Самолет с президентом Литвы сел в Вильнюсе только со второго раза из-за БПЛА

Борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой с задержкой приземлился в Вильнюсе из-за появления дрона. Об этом в соцсети Facebook* сообщила авиакомпания Lithuanian Planespotters.

«Науседа не смог сразу приземлиться в Вильнюсском аэропорту», — подчеркнула пресс-служба перевозчика.

Она добавила, что в Службы управления воздушным движением поступила информация о возможной активности БПЛА, что привело к задержке.

Из-за возможной опасности посадку самолетов приостановили по обе стороны взлетно-посадочной полосы. В итоге борт с Науседой отложил приземление и пробыл в воздухе еще полчаса.

Ранее задержки в расписании поездов возникли из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Рухнувший беспилотник повредил контактную сеть станции Кутейниково в Чертковском районе. Специалисты устранили неполадки, отставание от графика поездов составило четыре часа 15 минут.