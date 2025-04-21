Самолет с пассажирами загорелся в аэропорту Орландо

FAA: в США Airbus с 200 пассажирами эвакуировали из-за возгорания в двигателе

В аэропорту штата Флорида перед взлетом загорелся самолет. Пассажиры успели покинуть борт, сообщило в соцсети Х управление гражданской авиации США.

«Более 200 человек были вынуждены эвакуироваться с Airbus A330 авиакомпании Delta Airlines после того, как в международном аэропорту Орландо загорелся его двигатель», — отметили в ведомстве.

По данным FAA, на борту лайнера находились 200 пассажиров, 10 бортпроводников и два пилота. Спасательные службы оперативно потушили огонь.

Информации о пострадавших не поступало. Специалисты проводят расследование ЧП.

Ранее в Минеральных Водах у грузового самолета Ан-124 «Руслан» при посадке загорелось шасси. На борту находились восемь человек. Возгорание оперативно потушили.