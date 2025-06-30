Самолет с пассажирами совершил аварийную посадку в Нерюнгри из-за неисправности

Возвращением и аварийной посадкой закончился вылет самолета авиакомпании «Сибирь» со 152 пассажирами на борту из аэропорта Нерюнгри. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в точку вылета из-за обнаруженной технической неисправности. Посадка прошла в благополучно, никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

Восточное межрегиональное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку для выявления нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По итогам криминалисты примут решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ведомства уточнили, что совершивший аварийную посадку самолет готовился к полету в аэропорт Домодедово. Работу следователей, а также соблюдение прав пассажиров взяли под контроль транспортные прокуроры.

В начале июня в Якутии пропал самолет воздушного патруля с двумя членами экипажа и летчиком-наблюдателем Авиалесоохраны. Специалисты вылетели для осмотра лесов и поисков вероятных очагов пожаров. На связь экипаж перестал выходить в районе села Теплый Ключ. На предположительное место аварийной посадки выехала группа спасателей.