Самолет ВМС США разбился в Южной Корее
В городе Пхохан на юго-востоке Южной Кореи произошло крушение самолета. На борту находились четыре человека, сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Агентство «Ренхап».
Происшествие случилось в 13:52 по местному времени. Очевидцы рассказали, что заметили на горе поднимающийся дым.
По данным агентства, самолет принадлежал ВМС США. Информация о пострадавших пока не поступала.
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