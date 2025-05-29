Самолет ВМС США разбился в Южной Корее

В городе Пхохан на юго-востоке Южной Кореи произошло крушение самолета. На борту находились четыре человека, сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на Агентство «Ренхап».

Происшествие случилось в 13:52 по местному времени. Очевидцы рассказали, что заметили на горе поднимающийся дым.

По данным агентства, самолет принадлежал ВМС США. Информация о пострадавших пока не поступала.