Число жертв авиакатастрофы в Филадельфии выросло

Власти Филадельфии: в авиакатастрофе погибли семь человек, еще 19 пострадали

После крушения медицинского борта в Филадельфии погибли шесть человек, находившихся в самолете, и один житель города. Об этом мэр Шерелл Паркер сообщила в соцсети X.

«Мы официально сообщаем о шести погибших в авиакатастрофе. Как минимум еще один человек погиб в результате происшествия. Это было лицо, находившееся в машине», — написала она.

По словам мэра Филадельфии, после крушения самолета в больницы с травмами попали минимум 19 человек.

Паркер назвала произошедшее крушение трагедией для города. Также она отметила, что в Филадельфии зафиксировали значительные разрушения.

В субботу, 1 февраля, медицинский самолет Learjet 55 рухнул на жилые дома практически сразу после взлета. На его борту были два пилота, два врача, пациент и его родственник.

Причиной авиакатастрофы могли стать баллоны с кислородом, которые находились в салоне воздушного судна. Ранее в соцсетях опубликовали видео падения самолета на жилые дома и автомобили.