Самолет рухнул на жилой дом в Германии, есть погибшие

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в городе Коршенбройх в Германии. Жертвами авиакатастрофы стали два человека, в том числе пилот, сообщила газета Bild .

По ее данным, самолет задел и сильно повредил фасад здания. В результате падения борта начался пожар, над городом поднимается черный столб дыма. Пилот планировал посадить самолет в Менхенгладбахе, но, вероятно, не смог этого сделать из-за неполадок с двигателем.

На место ЧП прибыли полиция, пожарные и скорая помощь. Точные причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Ранее самолет рухнул в Южной Корее — в городе Пхохан борт ВМС врезался в гору. В момент столкновения в кабине экипажа и салоне находились четыре человека.