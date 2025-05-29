Самолет потерпел крушение после столкновения с горой в Южной Корее

Самолет ВМС потерпел крушение в южнокорейском городе Пхохан. Об этом сообщило агентство Yonhap News.
По данным журналистов, происшествие случилось, потому что судно врезалось в гору. На борту самолета находились четыре человека.
Ранее в США в штате Калифорния упал легкомоторный самолет Cessna 550. Судно рухнуло прямо на жилой квартал в Сан-Диего. В результате ЧП загорелись 15 домов и несколько машин. Происшествие случилось рано утром, когда в городе был густой туман.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, жителей района эвакуировали. По данным газеты San Diego Union-Tribune, в квартале живут военные с семьями.
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