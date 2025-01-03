Самолет рухнул на складской комплекс в Калифорнии

Небольшой самолет врезался в здание около муниципального аэропорта Фуллертона в штате Калифорния и спровоцировал пожар в складском комплексе. Об этом сообщил телеканал Fox 5 .

Авиакатастрофа произошла 2 января в 14:10 в районе 2300 квартала Уэст Реймер Авеню в непосредственной близости от аэропорта. Легкий самолет по неизвестной причине упал на коммерческое здание, предположительно склад. Он пробил в крыше дыру и спровоцировал возгорание.

К месту происшествия съехались аварийно-спасательные службы и парамедики. Полицейское управление Фуллертона объявило эвакуацию из пострадавшего здания и сообщило о закрытии близлежащих дорог. Информация о раненых не поступала.

Крупная авиакатастрофа произошла в Южной Корее. Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан, врезался в здание и загорелся. Погибли 179 человек, лишь двое выжили.