Самолет рухнул на авиашоу в Австралии

«Самолет упал во время австралийского международного авиашоу „Авалон“, на юго-западе от Мельбурна», — уточнили в сообщении.

По данным телеканала, пилот легкого самолета Pitts Special демонстрировал маневр «петля» и не справился с управлением. В результате воздушное судно рухнуло. Крушение произошло далеко от зрителей, поэтому среди них никто не пострадал.

Медики доставили 50-летнего пилота в госпиталь в тяжелом состоянии. Обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

Ранее в Гондурасе разбился самолет авиакомпании Lanhsa, на его борту находились 15 человек. Воздушное судно рухнул в море после взлета. Погибли шесть пассажиров.