Самолет рухнул на авиашоу в Австралии
Легкий самолет потерпел крушение во время австралийского международного авиашоу «Авалон». Пилот получил тяжелые травмы, сообщил телеканал ABC.
«Самолет упал во время австралийского международного авиашоу „Авалон“, на юго-западе от Мельбурна», — уточнили в сообщении.
По данным телеканала, пилот легкого самолета Pitts Special демонстрировал маневр «петля» и не справился с управлением. В результате воздушное судно рухнуло. Крушение произошло далеко от зрителей, поэтому среди них никто не пострадал.
Медики доставили 50-летнего пилота в госпиталь в тяжелом состоянии. Обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.
Ранее в Гондурасе разбился самолет авиакомпании Lanhsa, на его борту находились 15 человек. Воздушное судно рухнул в море после взлета. Погибли шесть пассажиров.