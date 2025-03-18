Крушение самолета в Гондурасе унесло жизни шести человек

В Гондурасе упал самолет компании Lanhsa с 15 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Lanhsa разбился после взлета из аэропорта на острове Роатан в Гондурасе, на борту судна находились 15 человек. Об этом сообщило агентство гражданской авиации Гондураса AHAC в соцсети Х .

«Авиакатастрофа произошла 17 марта 2025 года в 18:18 (03:20 по московскому времени — прим. ред.) в международном аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса в районе Роатана», — заявили в агентстве.

Там отметили, что самолет выполнял коммерческий рейс, следовал в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По неуточненным данным, он рухнул в море после взлета.

По словам губернатора региона, в результате ЧП погибли шесть человек. Среди пассажиров были двое детей и гражданки Франции и США. Специалисты начали поисковую операцию на месте крушения.

Ранее самолет с пятью пассажирами разбился в округе Ланкастер в Пенсильвании. Судно упало на парковку рядом с домом престарелых. После происшествия несколько автомобилей загорелись.