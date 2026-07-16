Самолет «России» отстранили от полетов из-за опасного груза в багаже

Источник 360.ru: самолет «России» не улетел из Оренбурга из-за бутылок с нефтью

Борт авиакомпании «Россия» остался в аэропорту Оренбурга из-за повреждения опасного груза в багажном отделении. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В ведомстве подчеркнули, что судно отстранили от выполнения полетов. Также сотрудники Оренбургской транспортной прокуратуры начали проверку работы ответственных за обработку багажа и грузов в аэропорту. В ведомстве пообещали принять меры при наличии оснований.

Источник 360.ru заявил, что в багажном отсеке готовившегося к вылету в Санкт-Петербург самолета разбились четыре из девяти литровых стеклянных бутылок с надписью «нефть».

Отправитель оформил посылку как почтовое отправление и не указал на коробке, что внутри хрупкий груз. По словам источника, самолет сняли с полетов на четыре дня.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах из багажного отделения лайнера капала вязкая жидкость.

В начале июля Ассоциация туроператоров России заявила, что путешественники могут брать с собой в самолет любые лекарства, включая рецептурные, при наличии документов, подтверждающих назначение врача. Специалисты призвали туристов проверять информацию, разрешен ли препарат в стране назначения.