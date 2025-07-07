Более 100 рейсов задержали в Пулкове

Свыше 100 рейсов в аэропорту Пулково задержали на два или более часов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале .

«На 08:00 (по московскому времени) задержано на два и более часов 104 рейса; на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52, также из них отменено 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы», — заявили в аэропорту.

Сейчас в авиагавани ожидают прилет 10 самолетов. До конца дня сотрудники аэропорта стабилизируют расписание с частным переносом рейсов на 8 июля. Сегодня намерены обслужить 658 полетов, из них 107 международных.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, чьи рейсы отменили или перенесли. По номеру россияне смогут получить консультации о возвращении денег за билеты. Кроме того, операторы ответят на вопросы о возможности получения компенсации.