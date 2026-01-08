Летящий в Москву из Дубая Boeing подал сигнал об аварийной ситуации на борту. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Лайнер вылетел час назад, посадка планировалась в аэропорту Внуково в 21:15. Внештатная ситуация могла возникнуть сразу после того, как борт поднялся в воздух.

Самолет продолжает сжигать топливо и сделал уже больше 10 кругов около города.

Ранее двухместный частный вертолет потерпел крушение в Пермском крае. На борту находились два человека, они оба погибли. Авиакатастрофа произошла на территории базы отдыха «Ашатли-парк», на земле разрушений нет.

После ЧП горнолыжный курорт экстренно закрыли. Следственный комитет по Пермскому краю начал проводить проверку.