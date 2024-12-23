Самолет проехался носом по ВПП в аэропорту Ирландии

По данным издания, воздушное судно проехалось носовой частью по взлетно-посадочной полосе. К нему отправили оперативные службы, на месте находятся три пожарные машины.

На борту находились только четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет совершал полет без пассажиров. Аэропорт временно закрыли.

Похожий случай произошел в США. Бизнес-джет Honda HA-420 упал на автомобиль после взлета за пределами взлетной полосы аэропорта Финикс. Жертвами катастрофы стали пять человек.