Самолет при заходе на посадку в Братске опустился ниже разрешенной высоты

Экипаж самолета CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро», следующий из Нижневартовска в Братск, чудом избежал катастрофы, грубо нарушив процедуру захода на посадку. Об этом сообщил телеграм-канал « Авиаторщина» .

«Пилоты „ЮВТ Аэро“ при заходе на посадку в Братске снизились ниже минимально допустимой высоты. Сработала сигнализация небезопасной высоты», — уточнили авторы канала.

Борт RA-67158 выполнял чартерный рейс. При заходе на посадку самолет опустился до 884 метров. Это высота ниже разрешенной диспетчером — 1009 метров, а также минимально допустимой схемой захода на посадку — 914 метров.

После срабатывания сигнализации минимальной безопасной высоты диспетчер связался с пилотами, указав ему проверить высоту и установку барометрического давления. После возвращения к нужным значениям экипаж благополучно посадил самолет в Братске.

На борту никто не пострадал. В самолете находились на тот момент два пилота, бортпроводник и 46 пассажиров. Росавиация организовала расследование произошедшего.

Ранее в Израиле разбился военный вертолет, который попытались эвакуировать, прицепив к другому вертолету. Оборвался трос.