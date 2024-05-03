Самолет получил повреждения после посадки в Красноярске | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 09:34 Самолет получил повреждения после посадки в Красноярске Прокуратура: шасси самолета Ан-74 пострадало после посадки в Красноярске

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Шасси самолета Ан-74 оказалось повреждено после его посадки в аэропорту Красноярска. Об этом информировала пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Все произошло около 18:00 по московскому времени 2 мая. По данным ведомства, воздушное судно с 47 пассажирами на борту осуществляло «вахтовую перерезку» по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск. При посадке пострадал пневматик шасси. Самолет отстранили от полета.

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Красноярская транспортная прокуратура проверит причины и обстоятельства случившегося. Сотрудники организовали надзорные мероприятия для проверки исполнения законодательства о безопасности полетов в работе аэропортовых служб.

Ранее индийский студент попытался открыть аварийный люк в самолете. Он летел впервые и не знал правил. В результате 22-летнего пассажира передали полиции после приземления.