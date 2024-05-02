Студент в Индии чуть не открыл люк во время рейса в самолете | 360°

Мир 02 мая 2024, 15:19 Студент в Индии чуть не открыл люк во время рейса в самолете Пассажир авиакомпании Indigo в Индии пытался открыть люк во время полета Unsplash

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В Индии мужчина впервые воспользовался самолетом и, не зная правил, попытался открыть аварийный люк во время полета. После приземления его передали полиции, сообщило The Times of India.

Кушик Каран летел из Калькутты в Бангалор рейсом авиакомпании Indigo. Полет стал первым в его жизни, до этого 22-летний студент пользовался только наземным транспортом. Пассажир сидел на месте № 18 и незадолго до посадки попытался открыть аварийный люк лайнера. Бортпроводники остановили его, а после посадки передали полиции международного аэропорта Кемпегоуда.

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Пассажира задержали и предъявили обвинение в поведении, поставившем под угрозу жизнь или личную безопасность других лиц. Ему грозит уголовное наказание. Кушик Каран заявил правоохранителям, что не собирался открывать люк, а лишь облокотился на него, чтобы встать с кресла.

Россиянин открыл аварийный люк самолета в Шереметьеве, сообщил RT. В салоне не работал кондиционер, а вылет из Москвы в Анталью задержали. Пилот и правозащитники заступились за нарушителя.