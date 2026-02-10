Самолет подмял несколько автомобилей при посадке в США

В американском штате Джорджия одномоторный самолет Hawker Beechcraft BE-36 совершил экстренную посадку на трассу. Он повредил несколько автомобилей, пострадали два человека, сообщил телеканал Fox 5 .

При взлете из Гейнсвилла на северо-востоке штата Джорджия члены экипажа заметили, что потеряли двигатель. Им пришлось пикировать в попытке вернуться на аэродром. Хотя пилоты действовали по инструкции, добраться туда не удалось, Hawker Beechcraft BE-36 сел прямо на дорогу.

Масштаб разрушений мог быть намного больше, уверен капитан полиции Кевин Холбрук. В Гейнсвилле оживленная трасса, но пострадали всего несколько машин.

«В результате падения он не задел ни один столб, ни одну линию электропередач, а лишь три транспортных средства», — сказал офицер.

За медпомощью обратились два человека. Их доставили в больницу с легкими ранениями.

Ранее в городе Стейтсвилл в штате Северная Каролина разбился бизнес-джет Cessna C-550. Он принадлежал компании бывшего гонщика Грега Биффла.