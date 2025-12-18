Корпоративный бизнес-джет разбился в аэропорту США

Пассажирский самолет разбился в аэропорту города Стейтсвилл в штате Северная Каролина во время захода на посадку. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщил телеканал ABC7 .

В аэропорту уточнили, что крушение потерпел бизнес-джет Cessna C-550, который загорелся после удара о землю. Сколько людей находилось на борту, пока неизвестно.

Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что начало расследование катастрофы при участии Национального совета по безопасности на транспорте.

Аэропорт Стейтсвилла предоставляет услуги корпоративной авиации группе компаний, а также командам Национальной ассоциации автомобильных гонок NASCAR.

По данным телеканала, борт принадлежал компании GB Aviation Leasing, которой руководит бывший гонщик Грег Биффл.

Пресс-служба фирмы пока никак не прокомментировала крушение.

В минувший понедельник, 15 декабря, следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в районе аэродрома Новинки городского округа Серпухов в пятницу.

В пресс-службе Западного МСУТ СК России заявили, что пилот и пассажир упавшего воздушного судна выжили, но получили травмы. В ведомстве добавили, что у самолета выявили значительные повреждения и его ремонт обойдется в более чем один миллион рублей.