Появились кадры Ан-2 после жесткой посадки в Архангельской области

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ан-2 под Архангельском

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки Ан-2 в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там также показали фото воздушного судна.

Предварительно, 27 ноября при посадке на аэродром Васьково у самолета АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», следовавшего по маршруту Лешуконское — Архангельск, частично надломилась левая стойка шасси.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — заявили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала Shot, один человек пострадал. Официально эта информация не подтверждалась.