Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку в Бухаре из-за густого тумана

Самолет авиакомпании «Победа» из Москвы в Самарканд приземлился в Бухаре из-за густого тумана в аэропорту назначения. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan airports.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре», — уточнили в воздушной гавани.

Самолет благополучно приземлился. Экипаж и пассажиры ждут улучшения погоды, чтобы продолжить путь в Самарканд.

Ранее рейс Air Cairo из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург был вынужденно посажен в Таллине из-за введения плана «Ковер» в аэропорту Пулково. Лайнер Airbus A320 перенаправили в другой аэропорт из-за угрозы дронов. Пассажиры провели там несколько часов.