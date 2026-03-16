Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший в Мурманск, вернется в Санкт-Петербург, предположительно, из-за технических неполадок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Согласно данным аэропорта Пулково, рейс, который выполняла авиакомпания «Россия», возобновится в 13:10.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проведет проверку из-за происшествия и выяснит, насколько авиакомпания соблюдала требования безопасности полетов и права пассажиров.

Ранее пассажиры Boeing 767 авиакомпании Azur Air, вылетавшего с Фукуока, рассказали, что при взлете видели вспышки пламени и слышали взрывы. Однако экипаж сумел благополучно приземлиться в аэропорту вылета. Всего на борту находилось более 300 человек, никто из них не пострадал.

После происшествия Росавиация приостановила лицензию для авиакомпании до 8 июня.