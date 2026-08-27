Летевший из Египта в Москву самолет внепланово сел в Екатеринбурге
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву внепланово приземлился в Екатеринбурге
Посадкой в аэропорту Екатеринбурга закончился полет для пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Москва авиакомпании Nesma Airlines. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, экипаж попросил пассажиров покинуть борт
В ведомстве добавили, что после экстренной посадки авиакомпания отменила рейс до Москвы. Пассажиры находятся в здание аэропорта Кольцово.
Прибывшие в воздушную гавань сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры вместе с сотрудниками Кольцова помогли пассажирам оформить документы для компенсации понесенных расходов из-за сорванного рейса, а также купить новые билеты до Москвы.
В конце июля летевший из Москвы в Якутск самолет вынужденно посадили в Сургуте из-за пьяного дебошира на борту, который рвался в салон бизнес-класса.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что нетрезвого пассажира задержали сотрудники транспортной полиции. Она подчеркнула, что до этого мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.