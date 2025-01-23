Разбор самолета в поле под Новосибирском завершится в ближайший месяц

«Уральские авиалинии»: разбор самолета в поле под Новосибирском подходит к концу

Разбор самолета на пшеничном поле в Новосибирской области подходит к концу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Уральские авиалинии».

Инженерно-технический состав завершает демонтаж деталей и агрегатов с Airbus А320. В первую очередь специалисты сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Запчасти отправили в Екатеринбург еще в октябре.

Сейчас демонтировали двигатели, реверсы и капоты, сняли всю электронику: датчики, антенны и компьютеры. В последнюю очередь демонтировали стойку шасси. Крылья, фюзеляж и хвостовое оперение готовы к утилизации. Снятые части самолета вскоре доставят в Екатеринбург.

«Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025-го», — уточнили в пресс-службе.

Аварийная посадка самолета в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решения из-за нехватки топлива. Работы по разбору лайнера начались год спустя.