Самолет МЧС прибыл на место поиска двух братьев и подростка в Охотском море

«Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, два брата и сын одного из них, выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края. Их путь пролегал в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. С того момента на связь они не выходили.

Поиски пропавших людей начали 14 августа. В них задействовали четыре воздушных судна, включая три вертолета. По данным МЧС, за это время спасатели обследовали более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и около двух тысяч километров береговой линии. Кроме того, к поискам привлекли беспилотники.