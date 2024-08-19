Самолет МЧС прибыл на место поиска двух братьев и подростка в Охотском море
МЧС: еще один самолет со спасателями прибыл на поиски пропавших в Охотском море
В Охотском море 9 августа пропали 15-летний подросток и двое взрослых. Поисковая операция продолжается, к ней привлекли самолет МЧС АН-74 со спасателями, сообщила пресс-служба МЧС.
«Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии», — отметили в сообщении.
По данным ведомства, два брата и сын одного из них, выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края. Их путь пролегал в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. С того момента на связь они не выходили.
Поиски пропавших людей начали 14 августа. В них задействовали четыре воздушных судна, включая три вертолета. По данным МЧС, за это время спасатели обследовали более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и около двух тысяч километров береговой линии. Кроме того, к поискам привлекли беспилотники.