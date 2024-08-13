Двое мужчин и подросток пропали на лодке в Хабаровском крае

Двое мужчин и подросток пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Об этом сообщил Telegram-канал сахалинского поисково-спасательного отряда «Сова».

Два брата в возрасте 46 и 49 лет и 15-летний подросток на лодке отправились на острова 4 августа, где встретились с двумя группами путешественников с материка. Уже 9 августа все туристы разъехались.

Родственники отправились в Москальво Сахалинской области от Мыса Перовского Хабаровского края, но в Охинском районе они не появились.

Пропавших ищут сотрудники ГИМС, осматривающие береговую линию. Кроме того, в поисках задействовали беспилотники. Планируется привлечь еще два катера пограничников и вертолет Рыбохраны. Областное МЧС также готово направить вертолет МИ-8.

По факту исчезновения людей проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК РФ.

Ранее в Якутии возбудили уголовное дело после пропажи трех девочек в Булунском районе.